Com 3.459 óbitos em 24 horas, Brasil ultrapassa 361 mil mortes por Covid-19

O Brasil chegou, nesta quarta-feira (14), a 361.884 óbitos acumulados por Covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram confirmadas 3.459 novas mortes.

Atualização do Ministério da Saúde (MS) mostra ainda que a letalidade da doença está em 2,6%. Nessa terça-feira (13), o número de mortes diárias foi ainda mais alto: 3.808 vidas perdidas em 24h.

Boletim epidemiológico aponta 75.513 casos novos, o que eleva o total de confirmações a 13.673.507. Casos recuperados são 12.170.771.

Ceará não divulgou dados hoje

A plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), que divulga dados da Covid-19 no Estado, não atualizou nesta quarta-feira (14). Pasta informou problemas técnicos.

"Não teremos atualização do Boletim Epidemiológico hoje (14/04) devido a problemas críticos com o Banco do GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial)", diz mensagem exibida quando o site é aberto.

Dessa forma, os últimos indicadores são os informados nessa terça-feira (13): 15.650 mortes e 597.518 casos.