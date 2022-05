CNPq anuncia mudanças no acesso à plataforma Currículo Lattes a partir desta segunda (16)

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) anunciou nesta segunda-feira (16) mudanças no acesso à plataforma Currículo Lattes. A intenção é deixar o sistema mais seguro, após o apagão de dados registrado em julho de 2021. As informações são do G1.

Para acessar a página, uma nova senha deve ser registrada pelo usuário. Também é possível usar os dados da conta gov.br. O CNPq diz que não haverá qualquer mudança interna aos sistemas ou as suas bases de dados.

Comunidades científicas chegaram a recomendar neste domingo (15) que os usuários fizessem backup de seus currículos antes da mudança tecnológica, com receio de que alterações pudessem trazer perdas de dados.

Veja como acessar

Para acessar no novo Lattes, basta entrar no site do CNPq e digitar o CPF e a senha cadastrados no sistema antigo. Depois disso, o sistema exibirá uma janela de mudança de senha. É preciso digitar um novo código, seguindo os critérios de segurança exigidos.

Em seguida, o usuário deve confirmar a senha e clicar em "ok", sendo direcionado à página inicial do portal do CNPq. Para atualizar seu currículo, basta clicar em "Seu Currículo Lattes", no menu à esquerda.

