Cidade de Araçuaí, em Minas Gerais, alcança a temperatura mais quente da história do Brasil

Araçuaí, no Interior de Minas Gerais, teve o dia mais quente no histórico de medições do Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade, com cerca de 34 mil habitantes, atingiu a temperatura de 44,8 °C nesse domingo (19), quando a onda de calor no país chegou ao fim no país.

O município superou a temperatura de 44,7 °C de Bom Jesus, no Piauí, registrado em 21 de novembro de 2005.

As temperaturas mais baixas registradas no domingo ocorreram nas cidades de Canguçu (RS) com 9,5 °C, Bagé (RS) com 9,6 °C e Dom Pedrito (RS) com 9,7 °C.

Veja também

Previsão do tempo

Conforme o Inmet, entre 20 e 27 de novembro, há previsão de maiores volumes de chuvas no noroeste e sul do Brasil. Há ainda possibilidade de pancadas de chuva em áreas das regiões Centro-Oeste e sudeste devido à organização de um canal de umidade no sentido noroeste-sudeste. Em contrapartida, na faixa nordeste do País, a previsão é de predomínio de tempo quente e seco no decorrer da semana.

Para a região Norte a previsão é de chuvas em forma de pancadas, durante a semana, com valores maiores que 80 mm no Amazonas, Acre, Rondônia e sul de Roraima, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de ventos e trovoadas. Com menores acumulados em áreas pontuais do Pará e Tocantins devido ao calor e alta umidade. Nas demais áreas, haverá predomínio de tempo seco e sem chuvas.

No Nordeste, há possibilidade de tempo seco e sem chuva, além de baixos valores de umidade relativa, principalmente na parte norte e leste da região. No entanto, não se descarta pancadas de chuvas isoladas no Maranhão, Piauí, oeste da Bahia, que inclui as áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de ventos e trovoadas.

Devido à organização de um canal de umidade, há previsão de pancadas de chuva mais localizadas em áreas de São Paulo e da Região Centro-Oeste, podendo superar os 50 mm e podem vir acompanhadas de raios, rajadas de ventos e trovoadas. Menores acumulados são previstos em áreas pontuais da região Sudeste.

Na Região Sul, os temporais retornam entre os dias 21 e 22/11, devido a atuação de uma massa de ar quente e úmida que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de ventos e trovoadas e possíveis queda de granizo. Os maiores acumulados podem ultrapassar os 70 mm em áreas do Paraná e oeste de Santa Catarina.

ONDA DE CALOR

O aumento de temperaturas no Brasil está diretamente ligado ao fenômeno climático El Niño. Esse fenômeno climático natural, costuma ocorrer a cada dois a sete anos. Normalmente, o evento dura de nove a 12 meses e impacta, principalmente, regiões da Ásia, América e Oceania.