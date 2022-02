Chuva em Petrópolis deixa 136 mortos, 213 desaparecidos e 967 desabrigados; veja 5º dia de buscas

As ações de resgate para localizar sobreviventes e resgatar corpos de vítimas do temporal em Petrópolis chegam ao quinto dia neste sábado (19). Até agora, a chuva catastrófica já deixou 136 mortos, 213 desaparecidos e 967 pessoas desabrigadas. As buscas seguem ao longo do dia, que tem previsão de novas precipitações no município serrano do Rio de Janeiro.

Dos corpos encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), 81 são de mulheres e 50 homens, sendo 22 menores de idade. Ao todo, 89 deles tiveram a identificação confirmada, e outros 69 já liberados para sepultamento.

O IML também recebeu partes de mais três corpos, mas não foi possível identificar o sexo das vítimas, o que deverá ser feito por meio de coleta de material genético de parentes.

Dois caminhões e dois contêineres frigoríficos estão sendo usados pelo IML para armazenar os corpos.

A Secretaria Estadual de Defesa Civil pontuou que o número de sobreviventes permanece em 24. Entre eles estão rodoviários que trabalhavam em dois ônibus arrastados para o rio Quintadinha. Ainda conforme a Pasta, outras 967 pessoas foram encaminhadas para os 33 pontos de apoio montados em igrejas e escolas da rede pública municipal de Petrópolis.

"Estão colocando ali uma condição mínima de abrigamento para essas pessoas. Todo mundo entende que não é uma situação de extremo conforto. É uma situação em que as pessoas passam por uma restrição desse conforto, mas entendendo que é a melhor condição de salvaguardar a vida humana", ponderou o secretário de Defesa Civil, Gil Kempers.

Previsão do tempo

O Climatempo informou que o dia deve ser de sol, mas com muitas nuvens e períodos nublados. Há possibilidade de chover a qualquer momento e o volume pode chegar a 22 milímetros.

Gil Kempers alertou, então, que na impossibilidade de o poder público estar em todas as áreas afetadas, os moradores de áreas de risco devem procurar espontaneamente um local seguro.

"Se você é morador, se mora numa edificação que apresentou rachadura nos últimos três dias, se você percebeu que no seu terreno, na proximidade do seu terreno, teve um poste que tombou, teve um indicativo de que o solo trabalhou, é importante que, nesse momento, essa pessoa, de forma consciente, procure um local seguro, que durma na casa de um parente", orientou.

A Defesa Civil municipal complementou que o número de ocorrências chegou a 675, sendo 546 de deslizamentos. Nas últimas 72 horas, o órgão realizou 98 avaliações de risco estrutural.