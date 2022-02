Tempo em Petrópolis: veja previsão para este sábado (19)

A previsão do Climatempo para Petrópolis, neste sábado (19), é de períodos nublados de sol com muitas nuvens e com chuva a qualquer hora. A previsão indica 90% de chance de chover 22 milímetros, com máxima de 24° e mínima de 16° no município.

Outras cidades

Teresópolis: Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublado com chuva a qualquer hora. Máxima de 25° e mínima de 17°.

Nova Friburgo: Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublado com chuva a qualquer hora. Máxima de 21° e mínima de 15°.

Tragédia

A cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, tem sofrido com as chuvas fortes, na última semana, que causou destruição e morte de mais de 130 pessoas e 218 desaparecidos.