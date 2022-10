Celsinho da Vila Vintém deixa presídio em Bangu, no Rio

O traficante carioca Celsinho da Vila Vintém, de 61 anos, deixou o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, no início da tarde desta quarta-feira (19), após duas décadas consecutivas na cadeia.

Ao sair da prisão, ele disse sofrer de problemas de saúde e afirmou que não se envolverá mais com o crime. "Procurar alguma coisa para fazer, ficar tranquilo. Ficar tranquilo eu vou, envolver com nada eu não vou. Eu não me envolvo há muitos e muitos anos. Tentar viver uma nova vida", garantiu.

Celsinho teve a liberdade concedida na segunda-feira (17) pelo juiz da Vara de Execuções Penais, Marcello Rubioli, que concluiu não haver pendências judiciais contra o réu.

“Não havendo pena privativa de liberdade a ser cumprida definitivamente, e revogada a prisão preventiva mantida negando direito de recorrer em liberdade, não se suporta mais a enxovia no presente feito, importando na imediata expedição de alvará de soltura em beneplácito do reeducando”, afirmou o juiz.

Embora tenha cumprido a maior parte das penas das 52 anotações que tem em sua ficha criminal, o traficante permanecia encarcerado por ter sido condenado em primeira instância a 15 anos de prisão por liderar a invasão à Rocinha, em setembro de 2017.

Histórico

Preso pela primeira vez em 1990, Celsinho foi condenado por tráfico de drogas e roubo. Saiu da penitenciária, mas voltou em 1996. Dois anos depois, conseguiu fugir vestido de policial militar ao ser internado no Hospital Penitenciário Fábio Macedo Soares.

O traficante foi recapturado em 2002 e encaminhado inicialmente a Gericinó, onde ocorreu uma rebelião com quatro mortos. Em seguida, a Justiça o transferiu para o presídio federal de Porto Velho, em Rondônia, e só voltou para o Rio em 2017.