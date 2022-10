MP abre procedimento para investigar racismo em show de Seu Jorge em Porto Alegre

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) instaurou, nesta terça-feira (18), procedimento para apurar os ataques racistas contra o cantor Seu Jorge durante show em Porto Alegre.

O cantor foi hostilizado por parte do público em uma apresentação realizada no clube Grêmio Náutico União, na última sexta-feira (14). Seu Jorge se pronunciou nesta segunda-feira (17), afirmando que ouviu grosserias racistas e foi vaiado após a apresentação.

Em nota, o MP afirmou que irá solicitar informações, imagens e outras possíveis provas à direção do clube. O órgão apontou também que irá acompanhar as investigações da Polícia Civil e analisar integralmente a conduta dos envolvidos, com possível compartilhamento de provas.

No MP, o caso será apurado pela Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos de Porto Alegre, área Cível. A investigação da Polícia Civil está a cargo da Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância.

Em nota, o Grêmio Náutico União disse que está apurando internamente os fatos ocorridos no evento. A agremiação afirmou que, se for comprovada a prática de ato racista, os envolvidos serão responsabilizados.

Veja o pronunciamento do cantor

Show em Porto Alegre

O cantor foi hostilizado em um evento realizado na noite de sexta-feira (14), no Grêmio Náutico União, na capital do Rio Grande do Sul. Conforme relatos nas redes sociais, o artista teria sido chamado de “macaco” e “vagabundo”.

O motivo teria sido a performance, durante o show, de um jovem negro discursando sobre a maioridade penal e os assassinatos de pessoas negras nas comunidades.

Foto: Reprodução

"Estávamos todos muito felizes de estar em Porto Alegre, quando chegou ao final do show e eu saí do palco. Quando eu cheguei atrás do palco, começo a escutar muitas vaias e xingamentos", afirmou Seu Jorge no vídeo publicado

Por conta da hostilidade, ele entendeu que não seria possível voltar ao palco e cantar novamente, no tradicional "bis". O cantor disse que retornou sozinho ao palco, se despediu de maneira respeitosa e saiu do local do show. "Eu não reconheci a cidade que aprendi a amar e respeitar", desabafou.

Seu Jorge Cantor O que presenciei foi muito ódio gratuito e muita grosseria racista. Quero aqui agradecer a todo carinho e suporte que recebi de toda gente de Porto Alegre que se sensibilizou com o que aconteceu.

No vídeo publicado na segunda-feira (18), o cantor também compartilhou que não viu nenhum convidado negro no evento, e que os funcionários foram orientados a não falar com ele. Seu Jorge ressaltou que integra a luta contra o racismo, respondendo com excelência, preparo, sabedoria e diplomacia à qualquer tipificação da intolerância.

"Nunca, jamais nos curvaremos ao racismo e à intolerância, seja ela qual for. Não cederemos um milímetro sequer ao ódio, combateremos e cobraremos das autoridades que a Justiça prevaleça e os criminosos sejam devidamente punidos", disse seu Jorge.