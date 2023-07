Caso Isabela: mulher que raptou menina é indiciada por sequestro com o esposo

O casal que armou para sequestrar a menina Isabela, de um ano, foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo nesta quinta-feira (6). O homem e a mulher vão responder ao inquérito em liberdade.

Segundo o delegado 11º Distrito Policial (DP) Marcel Druziani, em entrevista ao Brasil Urgente, será imposta uma medida cautelar e o casal está proibido de se aproximar da família e "manter contato ou ter encontro com eles".

"A extorsão mediante sequestro é crime hediondo; só o sequestro não. Eles têm endereço fixo, trabalho e bons antecedentes, por isso, vão ser interrogados e aguardar o processo. No Brasil, não se prende primeiro e depois pede a prisão. Nós vamos analisar todo o procedimento que é grande", pontuou o delegado.

Ainda segundo o delegado, a sequestrada teria dado uma versão de que havia cometido o crime para ajudar a criança, mas voltou atrás quando soube da repercussão do caso. "Ela está extremamente arrependida e disse que, para ajudar a criança, agiu de forma incorreta. Disse também que pretendiam levá-la ao Conselho Tutelar".

Relembre o caso

A menina foi sequestrada no último dia 30 de junho e levada em um carro. A mãe da criança estava com ela vendendo balas no farol, quando um carro cinza estacionou e levou Isabela.

A mãe tentou impedir, mas um dos criminosos apontou uma arma em direção a ela e entregou a criança para a mulher, que havia ficado dentro do carro.

A criança foi encontrada na segunda-feira (3), após ser abandonada sozinha em uma rua da cidade de Santo André, no ABC Paulista.