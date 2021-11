Casal é preso por suspeita de simular assalto para receber seguro de Land Rover, em Minas Gerais

Um casal foi preso, neste sábado (27), por suspeita de simular um assalto para receber o valor do seguro de um carro da marca Land Rover, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. As informações são do G1.

O homem e a mulher têm 28 e 21 anos, respectivamente. Segundo as investigações, uma pessoa foi contratada para fingir roubar o carro do casal, mas se envolveu em um acidente durante a ação.

O suposto assaltante colidiu em outros três veículos, deixando parte da frente da Land Rover destruída. Ele tentou fugir, mas foi capturado e contou o plano à polícia. Os três foram detidos.

Planejamento

Conforme a Polícia Militar, o casal resolveu arquitetar a fraude após enfrentar dificuldades para vender o veículo.

Segundo o suspeito contratado para se passar pelo assaltante, ele recebeu R$ 2.500 para participar do esquema.

O homem afirmou que o acordo pode ser comprovado em mensagens por aplicativo.

Rastreador do veículo foi removido para facilitar plano

O homem contratado para se passar pelo assaltante contou à polícia que houve um encontro com o casal em uma oficina antes do acontecimento. O objetivo era facilitar a remoção do rastreador do carro.

Em seguida, o dono do veículo trafegou pela rodovia LMG-806, local onde ficou combinado de ocorrer o suposto assalto.

O combinado, segundo a polícia, era que o proprietário descesse do carro para urinar. Neste momento, iniciaria a encenação de um assalto.

Após supostamente roubar o veículo, o homem jogou o rastreador — que já estava preparado — numa mata. O casal, então, ligou para comunicar sobre o assalto.

Acidente atrapalhou os planos Ao percorrer a via, no entanto, o suspeito recebeu ordem de parada de uma viatura. Mesmo assim, ele seguiu em alta velocidade e acabou batendo em três carros e um poste. Veja também Negócios Pix completa um ano com novo mecanismo de segurança para acelerar devoluções em caso de fraude PontoPoder Justiça já cassou chapa de vereadores em 5 cidades do Ceará por fraude na cota de gênero O homem ficou ferido e foi levado para o hospital. Parte do carro ficou destruída.

Telegram

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste