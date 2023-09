Carro bate em parede de estacionamento e fica 'pendurado' em Minas Gerais; veja vídeo

Um motorista perdeu o controle do veículo e ficou 'pendurado' a vários metros de altura em um prédio de luxo em Nova Lima, no interior de Minas Gerais. O vídeo do acidente repercutiu nas redes sociais.

O acidente ocorreu no último sábado (23), segundo reportado pelo g1. Ninguém ficou ferido. Não há informações sobre a causa do acidente.

O carro colidiu com a parede do estacionamento, que acabou cedendo e 'abrindo um buraco'. As imagens mostram o veículo suspenso e balançando.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Defesa Civil de Nova Lima esteve no local nesta segunda-feira (25) e não constatou nenhum dano estrutural. O prédio está em situação regular.

O estacionamento deve passar por reforma para reforço da segurança, incluindo instalação de guarda corpo de metal.