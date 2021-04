Brasil ultrapassa 330 mil mortes causadas pela Covid-19 e chega a 12,9 milhões de casos

Com 1.987 casos novos em 24h, o Brasil ultrapassou a marca de 330 mil mortes por Covid-19 neste sábado (3). Conforme o Ministério da Saúde (MS), o País já conta com 330.193 óbitos acumulados desde o início da pandemia.

O número de casos está em 12.953.597 milhões. No último dia, entraram 43.515 confirmações novas no sistema do MS, que foi atualizado às 18h10 de hoje.

O País possui 11.305.746 recuperados do novo coronavírus. Outros 1.317.658 estão em acompanhamento.

Letalidade

Brasil vem de uma série de dias de alta de óbitos. Nessa sexta-feira (2), foram 2.922 novas mortes em 24h. Nesta última semana, três dias seguidos registraram mais de 3 mil mortes em 24 horas no País: terça-feira (3.780 mortes), quarta-feira (3.869) e quinta-feira (3.673).

A infecção tem taxa de letalidade de 2,5% no Brasil.