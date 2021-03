Brasil registra 3.438 novos óbitos por Covid-19 em um dia; Ceará teve 10 mortes nas últimas 24h

O Brasil registrou pela terceira vez em uma semana a marca de mais de 3 mil vidas perdidas pela Covid-19 em um dia. Neste sábado (27) foram 3.438 novos óbitos, fazendo o País chegar a 310.550 mortes desde o início da pandemia, conforme o Ministério da Saúde (MS).

No Ceará, onde também há escalada de casos, 10 pessoas morreram em decorrência da doença nas últimas 24 horas. De acordo com atualização da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), às 18h11 de hoje, já são 13.564 óbitos confirmados.

Boletim do MS atualizado na noite deste sábado contabilizou 85.948 novas confirmações de casos. Ao todo, o Brasil soma 12.490.362 casos confirmados do novo coronavírus. O número de recuperados é de 10.879.627.

O Ceará somou 2.438 novos entre as atualizações do IntegraSUS neste sábado. Com isso, o Estado chega a 522.805 casos. 369.351 pessoas já se recuperaram da doença

Letalidade em alta

O País vem de recordes seguidos de mortes por Covid. Neste sexta-feira (26), foi registrado o recorde de 3.650 mortes em um dia. Nesta semana. o número total de óbitos superou os 300 mil.

Em 16 de março, as mortes diárias subiram para 2 mil . Uma semana depois, pela primeira vez em mais de um ano de pandemia, o País registrou mais de 3 mil mortes por Covid-19 em um único dia, chegando a 3.251 óbitos.