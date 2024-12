Após novo depoimento de namorada, Polícia retorna ao prédio de Vinícius Gritzbach em SP

A Polícia Civil voltou ao prédio onde morava o empresário Vinícius Gritzbach, que foi executado no último dia 8 de novembro, enquanto chegava de uma viagem no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Segundo o Metrópoles, que ouviu fontes próximas à investigação, os policiais foram cumprir um mandado de busca e apreensão no imóvel.

O apartamento do delator do Primeiro Comando da Capital (PCC) fica no bairro Anália Franco, região nobre de São Paulo. As buscas desta quarta foram necessárias após um segundo depoimento prestado pela namorada do empresário, Maria Helena Paiva, na noite dessa terça-feira (3). O conteúdo do depoimento, porém, não foi divulgado.

Tiros ordenados pelo PCC

No ano passado, neste mesmo período de festas de fim de ano, Gritzbach foi alvo de um ataque a tiros ordenado pelo PCC.

Os disparos foram feitos no início da noite de 25 de dezembro, quando o delator estava na sacada do prédio. À Polícia, à época, ele afirmou que estava distraído quando foi surpreendido por um tiro em sua direção. Ninguém foi atingido.

Lembre o caso

Vinícius Gritzbach foi executado no último dia 8 de novembro, na área de desembarque do Terminal 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Ele estava chegando de uma viagem para Goiás com a namorada.

Segundo o Ministério Público de São Paulo, ele era jurado de morte pelo PCC por ter mandado matar dois integrantes da organização criminosa: Anselmo Becheli, o "Cara Preta", e Antônio Corona Neto, o "Sem Sangue". Os homicídios aconteceram em dezembro de 2021.