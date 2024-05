Amigo da família diz que adolescente que matou os pais a marteladas era 'agressivo'

Um amigo do casal morto pelo filho adolescente no Rio de Janeiro disse em entrevista que o jovem era "agressivo" com os pais e que tinha fama de "briguento" e "poucos amigos". Ele disse que já chegou a separar brigas em que o garoto se envolvia, conforme o Uol.

O vizinho é morador do bairro Taquara, no Rio de Janeiro, há 50 anos, e relatou ainda que o casal morto era "tranquilo" e não era de discutir. "Tratava bem, dava do bom e do melhor", disse ele sobre a criação do adolescente de 16 anos.

"Era frio, calado. Não tinha papo. Uma vez separei uma briga dele com um garoto e ele era agressivo. Percebia também que ele não tinha muitos amigos, só tinha um amigo que parecia mais novo, mas também não sei dizer quem é", comentou o amigo do casal.

O adolescente, que matou os pais nessa quinta-feira (23), havia sido matriculado no jiu-jitsu para ficar mais "calmo", segundo contou a fonte.

Matou pais a marteladas e ateou fogo

O jovem de 16 anos matou os pais a marteladas e ateou fogo no quarto onde deixou os corpos na última quinta, segundo a Polícia de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. À Polícia, o menor de idade relatou que a motivação do crime ocorreu depois de uma discussão familiar, pois eles teriam impedido ele de faltar aula.

O crime ocorreu por volta das 22h. O adolescente confessou que contou aos pais que iria faltar a escola, pois queria descansar para uma aula de jiu-jítsu.

Com a recusa dos pais em deixar o filho faltar a escola, o adolescente os matou a marteladas, depois saiu para lanchar com um amigo e ao retornar para casa, ateou fogo no quarto onde os corpos estavam.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados pelo próprio adolescente. O suspeito foi apreendido e as investigações para esclarecimento dos assassinatos deverão seguir.