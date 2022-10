12 de outubro é feriado nacional? Entenda a data

Único feriado nacional neste mês de outubro, o dia 12 homenageia Nossa Senhora Aparecida. Padroeira do Brasil desde 1930, tradições da igreja católica contam a história da aparição da Santa que se tornou símbolo no país.

Em 1717, três pescadores estavam no rio Paraíba do Sul, quando ao puxarem a rede, encontraram uma imagem que viria a se tornar a representação da Santa. A imagem pesava 2,5 kg e media 36 cm, após o surgimento da imagem, histórias contam que João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia tiveram a pesca mais abundante das suas vidas.

Segundo a Confederação Nacional dos Municípios do país, existem cerca de 580 cidades brasileiras com nomes de santos ou santas da Igreja Católica.

Padroeira do Brasil

Nossa Senhora Aparecida é considerada padroeira do Brasil desde do século XVIII, quando o Papa Pio XI oficializou o batismo. Mas foi apenas em 1980, com a visita do Papa João Paulo II ao Brasil, que a data se tornou feriado.

O Papa chegou ao Brasil em 30 de junho de 1980, sido recebido pelo presidente da época, João Batista Figueiredo. Para aumentar seus índices de popularidade, Figueiredo oficializou o dia da padroeira do Brasil como feriado nacional.

