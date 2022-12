Voo decola em 1º de janeiro de 2023 e pousa em 31 de dezembro de 2022; entenda

Devido à diferença de fuso horário, a virada de ano para 2023 causou um episódio curioso na aviação. Uma aeronave que decolou de Seul à 0h29 de 1º de janeiro de 2023 vai chegar a San Francisco, nos Estados Unidos, às 16h59 de 31 de dezembro de 2022 (ou 21h59 deste sábado em Brasília).

O voo da empresa United protagoniza um momento não tão incomum nesta data. Isso porque a viagem entre a Ásia ou Oceania, onde o relógio está adiantado, e a América do Norte pode causar essa sensação de viagem no tempo.

O site FlightRadar24, de monitoramento de voos, registrou o fato.

This is so cool!



Flight #UA858 took off in 2023 but will land back in 2022.https://t.co/7QFa4kNfU9#BackToTheFuture pic.twitter.com/X2JyrrVR7T