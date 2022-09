Veja momento em que BBC anuncia morte da rainha Elizabeth II

A rainha Elizabeth II morreu na tarde desta quinta-feira (8) em sua residência na Escócia, Balmoral. O anúncio da morte foi feito pela emissora estatal britânica BBC, pouco antes das 19h, horário local (15h, no horário de Brasília).

O jornalista Huw Edwards relatou a notícia, lendo uma declaração do Palácio de Buckingham, seguida pelo hino nacional.

“Alguns momentos atrás, o Palácio de Buckingham anunciou a morte de sua majestade, a rainha Elizabeth II. O Palácio acaba de emitir esta declaração: diz que 'a rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral nesta noite e retornarão a Londres amanhã'. Nos últimos minutos, o Palácio de Buckingham anunciou a morte de sua majestade, a rainha Elizabeth II", disse Edwards ao vivo.

Veja vídeo em que a emissora anuncia a morte da rainha Elizabeth II

London Bridge is down

A "Operação London Bridge" é um protocolo para anúncio oficial de morte da rainha. O falecimento foi informado primeiramente a familiares próximos, incluindo o príncipe Charles, o herdeiro do trono. Em seguida, a morte foi avisada ao secretário particular dela.

O secretário entrou em contato com a primeira-ministra recém-empossada Liz Truss. Já os funcionários do primeiro escalão receberam o anúncio através de uma linha interna segura com a mensagem "London Bridge is Down" (Ponte de Londres caiu).

Os 15 governos dos países chefiados por Elizabeth II foram informados por meio do Centro de Resposta Global do Ministério das Relações Exteriores.

A população geral tomou conhecimento logo depois, por meio emissora estatal britânica BBC.