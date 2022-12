Vaticano transmite Missa do Galo neste sábado (24); veja horário e como assistir

A Missa do Galo, celebração tradicional da igreja católica, ocorre neste sábado (24), véspera de Natal. A missa será presidida pelo Papa Francisco, na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

A celebração começa às 15h30, segundo o horário de Brasília, com transmissão ao vivo no canal do Vaticano no YouTube. O evento será retransmitido para diversas partes do mundo.

A TV Globo irá transmitir a missa às 00h, após o cinema especial de Natal - que exibirá o filme 'O Quebra-Nozes e Os Quatro Reinos'.

Por que se chama Missa do Galo?

A Santa Missa de Natal é conhecida como Missa do Galo em idiomas de origem latina. O termo tem origem incerta.

Historiadores sugerem que o nome vem de uma expressão utilizada pelo Papa Sisto III. O pontífice sugeriu criar uma missa para celebrar o nascimento de Cristo, "na hora que o galo canta".

Sisto III autorizou a criação da Missa do Galo em meados do século V d.C. Outros pesquisadores também apontam que ela teria sido criada em 143, por São Telésforo.