Tempestade Ciaran atinge oeste da Europa e provoca mortes

A tempestade Ciaran atingiu o oeste da Europa nesta quinta-feira (7) causando, pelo menos, sete mortes, além de feridos. A chuva torrencial e os ventos recordes — que atingiram cerca de 200 km/h — deixaram ainda milhares de europeus sem eletricidade, além de ter fechado escolas e cancelado voos e viagens de trem pelo continente.

Segundo a AFP, 1,2 milhão de lares ficaram sem eletricidade durante a noite, sendo 780 mil apenas na região da Bretanha, no oeste da França. No meio do dia, quase 500 mil casas continuavam sem luz. Além disso, cerca de 1,3 mil pessoas foram realocadas.

Foram cancelados dezenas de voos na França, na Espanha e na Holanda, além do tráfego marítimo na Inglaterra ter sido suspenso.

Empresas que realizam viagens de trens entre a Holanda, a Bélgica, a França e o Reino Unido também tiveram mudanças nas viagens, com interrupções no tráfego. Algumas companhias sugeriram aos passageiros que adiassem as viagens, caso fosse possível.

Autoridades em diferentes países europeus também emitiram alerta às populações, inclusive chegando ao nível vermelho, que indica risco extremo.

Mortes e feridos

Mortes foram registradas em diferentes cidades pela Europa. Na cidade belga de Gante, uma menina de cinco anos e uma mulher de 64 anos morreram após árvores serem derrubadas por fortes rajadas de vento.

Este foi o mesmo motivo da morte de um caminhoneiro, no nordeste da França, de uma mulher no centro da cidade espanhola de Madrid, de um homem na cidade holandesa de Venray e de uma mulher de 46 anos, na Alemanha.

Além disso, foram registrados, pelo menos, 16 pessoas feridas na França. Dentre elas, sete bombeiros.