Suspeito de matar brasileiro que elogiou cachorro é preso nos EUA

O suspeito de assassinar o brasileiro Matheus Martines Gaidos, 27 anos, foi preso nesta quinta-feira (6) em Chicago, Illinois. Eric Locelvira disparou um tiro contra o entregador de flor por não gostar do elogio feito por ele ao animal.

A informação foi confirmada pelo Departamento de Polícia da cidade de Oakland, na Califórnia. As autoridades ainda buscam localizar uma mulher que passou pelo local do crime.

Segundo o Globo, com informações da emissora KTVU Fox 2, o brasileiro estava nos EUA há cinco anos, mas planejava voltar para o Brasil em dois meses.

Entenda o crime

A mãe dele, Isabel Martines, contou que o filho trabalhava como entregador de flores e estava no meio de um serviço, jogando videogame com um amigo brasileiro, quando avistou um cão na rua e o elogiou dizendo: "bom cachorro".

O tutor do animal não teria gostado do elogio e teria iniciado uma confusão — que foi ouvida parcialmente pelo amigo com quem Matheus jogava em tempo real.

"Matheus disse a ele [o amigo] no telefone: 'Levei um tiro'. Ele estava apenas fazendo sua última entrega antes de ir para casa. Ele não estava fazendo nada de errado", disse Isabel.

Segundo a família, o brasileiro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Já o atirador e a mulher que o acompanhava foram detidos pela polícia estadunidense. "É difícil perdoar algo que aconteceu assim. Queremos justiça, só não queremos ver isso acontecendo com outra pessoa", disse o pai, Antônio Gaidos, à KTVU Fox 2.