Suspeito de matar 18 pessoas no Maine é encontrado morto

O suspeito de matar 18 pessoas em um boliche e um bar em Lewiston, no Maine, nos Estados Unidos, foi encontrado morto nesta sexta-feira (27). O suspeito é um reservista do Exército Americano de 40 anos, identificado como Robert Card. De acordo com o site Arquivo de Violência Armada, esse é o ataque mais mortal registrado em 2023.

A NBC News, familiares de Card relataram que a saúde mental enfrentava problemas e ele havia relatado estar ouvido vozes. Na noite de sexta-feira, as autoridades retiraram a ordem de lockdown para a população local.

O suspeito era procurado em quatro cidades, sendo elas: Lewiston, Lisbon, Bowdoin and Monmouth. Cerca de 350 agentes estavam envolvidos nas buscas, conforme informou a polícia.

Quem eram as 18 vítimas

Ronald G. Morin, 55;

Peyton Brewer-Ross, 40;

Joshua A. Seal, 36;

Bryan M. MacFarlane, 41;

Joseph Lawrence Walker, 57;

Arthur Fred Strout, 42;

Maxx A. Hathaway, 35;

Stephen M. Vozzella, 45;

Thomas Ryan Conrad, 34;

Michael R. Deslauries II, 51;

Jason Adam Walker, 51;

Tricia C. Asselin, 53;

William A. Young, 44;

Aaron Young, 14;

Robert E. Violette, 76;

Lucille M. Violette, 73;

William Frank Brackett, 48 e

Keith D. Macneir, 64.

Como ocorreu o massacre em Maine

Dezoito pessoas morreram em um ataque a tiros na cidade de Lewiston, no estado do Maine, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira (25), e a polícia informou que o atirador está em fuga. O tiroteio ocorreu em dois locais diferentes. O suspeito já foi identificado, contudo, segue foragido. As informações são da NBC News.

Conforme autoridades informaram, cerca de 13 pessoas foram severamente atingidas. Uma unidade hospitalar informou à imprensa norte-americana que esse é um caso de "vítimas de assassinato em massa". Autoridades do local pediram ainda que moradores de Lewiston e Auburn retornem para suas casas.