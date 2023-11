Quando será o segundo turno das eleições na Argentina? Veja data e o que dizem as pesquisas

Os argentinos vão às urnas para escolher quem será o próximo presidente do País no segundo turno das eleições, marcado para o próximo domingo, 19 de novembro. O atual ministro da Economia, Sergio Massa, e o candidato libertário Javier Milei disputam o cargo mais alto do Executivo da Argentina.

Durante o último debate antes do pleito, realizado na noite desse domingo (12), os candidatos tentaram atrair os votos dos indecisos, no momento em que as pesquisas eleitorais apontam um empate técnico entre os dois.

"Os argentinos têm que escolher quem tem temperança, equilíbrio mental e contato com a realidade para poder levar a Argentina adiante", disse Massa.

O peronista de centro se esforçou para mostrar serenidade no encontro, ao mesmo tempo que insistiu na importância de que os dois candidatos sejam submetidos a uma avaliação psicotécnica.

Já Milei, um economista que se define anarco-capitalista, atacou o adversário ao acusar que ele integra a "casta corrupta e 'chorra' (de ladrões)". Ele também disse que "sua marca política está no poder há 16 anos".

Os dois candidatos tentaram convencer os indecisos para o segundo turno, que deve ser uma disputa acirrada, na qual muitos eleitores sentem que devem optar pelo "mal menor" em um cenário de crise econômica, com índice de inflação de 140% em termos anuais e 40% de pobreza no País.

No primeiro turno, em 22 de outubro, Massa ficou em primeiro lugar com quase 37% dos votos, seguido por Milei com 30%. A terceira candidata mais votada, Patricia Bullrich (quase 24%), declarou apoio ao libertário no segundo turno.

O que dizem as pesquisas?

Em uma média calculada pelo portal La Política Online, levando em conta diversos levantamentos realizados após o primeiro turno, Milei teria 42,9% e Massa, 42,8% das intenções de voto, conforme informações do jornal Folha de S. Paulo. No entanto, o percentual do ultraliberal varia de 34,3% a 51,5%, dependendo da sondagem, enquanto o ministro flutua de 38,3% a 47,2%.

Uma das poucas a prever a liderança de Massa no primeiro turno, a empresa brasileira AtlasIntel indica uma diferença de quatro pontos percentuais a favor de Milei, no limite da margem de erro de dois pontos, conforme o periódico. O libertário tem 52% dos votos válidos, contra 48% do peronista, de acordo com dados coletados dos dias 1º a 3 de novembro.

O empreendimento Zuban Córdoba é um dos que mostram Massa à frente, mas num empate técnico. Segundo ele, o político tem 45,4% das intenções de voto, contra 43,1% do ultraliberal. Neste caso, os percentuais somam-se aos cerca de 11% dos eleitores que estão indecisos, não vão comparecer às urnas ou pretendem votar em branco, conforme a Folha de S. Paulo.