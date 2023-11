Papa demite bispo americano Joseph Strickland, conservador e grande crítico do pontífice

O papa Francisco destituiu, nesse sábado (11), o bispo americano Joseph Strickland, um conservador proeminente que criticou repetidamente seu papado, anunciou o Vaticano.

A decisão de destituir um alto funcionário católico, uma medida muito incomum, ocorreu depois de o pontífice argentino enviar dois bispos americanos para visitar a diocese de Strickland, no Texas, em junho.

"O Santo Padre destituiu Joseph E. Strickland do governo pastoral da diocese de Tyler [Estados Unidos]", anunciou o Vaticano, em um comunicado. O bispo de Austin, Joe Vásquez, foi nomeado administrador apostólico da diocese, acrescentou a nota.

O Vaticano não especificou o motivo da inspeção apostólica - tornada pública pelo próprio Strickland - nem quais foram suas conclusões. Nomeado pelo ex-papa Bento XVI em 2012, Strickland tem sido um dos críticos mais vocais de Francisco.

O papa argentino, de 86 anos, tenta tornar a Igreja mais empática e aberta a diferentes pontos de vista. Enfrenta, no entanto, a feroz oposição de seus críticos, especialmente nos Estados Unidos, que o acusam de semear confusão e de não respeitar as crenças fundamentais dos católicos.

Acusações ao papa

Em uma mensagem publicada este ano na rede social X (antigo Twitter), por exemplo, Strickland acusou o papa de "minar o depósito da fé". Em uma publicação em seu blog em setembro, o bispo respondeu aos rumores de que o Vaticano o estimulou a renunciar.

"Não posso renunciar como bispo de Tyler, pois seria o equivalente a abandonar o rebanho sob minha responsabilidade", escreveu ele, observando que respeitaria "a autoridade do papa Francisco, se me destituir como bispo de Tyler".

"Amo Jesus Cristo e a Igreja Católica que ele fundou. Meu único desejo é falar sua verdade e viver a vontade de Deus o melhor que puder", acrescentou.

Legenda: Papa argentino tenta tornar a Igreja mais empática e aberta a diferentes pontos de vista; enfrenta, no entanto, a feroz oposição de críticos, a exemplo de Strickland Foto: Divulgação

Muitos dos críticos acusam Francisco de não ser suficientemente firme na questão do aborto e de se mostrar demasiado compassivo para com os homossexuais e as pessoas divorciadas.

Em um encontro jesuíta em Lisboa, Francisco lamentou a "atitude fortemente reacionária" de alguns católicos nos Estados Unidos e disse que se voltar para o passado "é desnecessário e (que é) necessário compreender que existe uma evolução apropriada na maneira como abordamos questões de fé e moralidade".

A decisão de demitir Strickland também foi anunciada pela Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, em uma declaração tão concisa quanto a do Vaticano.

A diocese de Tyler tem mais de 120.000 católicos, de uma população total de mais de 1,4 milhão de habitantes, segundo a conferência. Na própria página institucional on-line, a diocese publicou um comunicado, confirmando o anúncio do Vaticano, e acrescentou: "Nosso trabalho como Igreja Católica no nordeste do Texas continua".