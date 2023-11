Vulcão na Islândia: cidade é evacuada após temores de erupção

A cidade de Grindavik, no sudoeste da Islândia, foi evacuada neste sábado (11), após ser constatada uma possível erupção vulcânica.

A decisão foi tomada por autoridades locais após o registro de cerca de 1,4 mil tremores de terra, desde a última quarta-feira (8). Há também evidências de magma se espalhando no subsolo.

Na localidade também foi declarado estado de emergência e, por conta disso, cerca de 4 mil pessoas deixaram suas residências.

O Gabinete de Meteorologia da Islândia afirma estar preocupado e que há um risco "considerável" de uma erupção do vulcão Fagradalsfjall na península de Reykjanes por conta da rapidez e violência que o magma (rocha derretida) se movia no subsolo e que poderiam vir para a superfície.

Local já tinha registrado outras erupções

A última vez que ocorreu uma erupção foi em 2021. Antes disso, não se registrava uma atividade vulcânica há 800 anos. Na quinta-feira (9), o aumento da atividade sísmica na área levou ao fechamento da Lagoa Azul, local famoso na região.

Foi na sexta-feira (10) que o comunicado de deixar a área foi divulgado pelas autoridades. A Agência de Proteção Civil da Islândia orientou que as pessoas deixassem a cidade, mas pediu que todos "mantenham a calma, porque temos bastante tempo para reagir".

Todas as estradas que levam à cidade de cerca de 4 mil habitantes estão fechadas para qualquer iniciativa que não seja um caso de emergência.

"A quantidade de magma envolvida é significativamente maior do que a observada nas maiores intrusões de magma associadas às erupções em Fagradalsfjall", afirma nota da agência meteorológica.

País possui 30 vulcões ativos

A Islândia é uma das regiões geográficas com mais atividades vulcânicas ativas, atualmente, no mundo. São cerca de 30 vulcões ativos.

As erupções vulcânicas ocorrem quando o magma, que é a forma da rocha líquida, sobe para a superfície da Terra em temperatura que pode chegar a até 1.200°C. Em julho, na área de Fagradalsfjall, o Litli-Hrutur, ou Little Ram, entrou em erupção atraindo turistas ao local do “vulcão mais novo do mundo".