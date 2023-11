Brasileiros que aguardavam repatriação em Gaza já estão no Egito, afirma Governo Federal

Depois de mais de um mês aguardando autorizações de Egito, Israel e da Autoridade Palestina para sair da Faixa de Gaza, um grupo de 32 brasileiros que aguardava repatriação cruzou, neste domingo (12), a fronteira do Egito.

De acordo com o Governo Federal, após atravessar a Passagem de Rafah, brasileiros e familiares foram recebidos por uma equipe da embaixada do Brasil no Cairo, para que a etapa final da repatriação seja concluída e o grupo possa voltar ao País.

Originalmente, o grupo era formado por 34 brasileiros, palestinos em processo de imigração e familiares, mas duas pessoas desistiram da repatriação para permanecer em Gaza. Agora, as 32 que decidiram sair do território iniciam o processo de retorno para o Brasil.

Elas devem seguir viagem em um ônibus até um aeroporto autorizado pelo Egito para receber a VC2, aeronave da Presidência da República, e dar início à décima viagem de repatriação desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023.

Entre os integrantes do grupo estão Hasan Rabee e Shahed Al-Banna, que se tornaram conhecidos por gravarem e divulgarem vídeos sobre a rotina de restrições, medo e ansiedade em meio aos ataques.

"Estamos saindo da Palestina e indo para o Egito. Esse é o caminho para o Egito. Não falta muita coisa. Um segundo, um minuto", comemorou Hasan, quando estava próximo à Passagem de Rafah. Depois, confirmou a chegada ao Egito via Instagram.

Os repatriados que não têm familiares ou residências brasileiras serão alocados em um local de acolhimento no interior de São Paulo. Segundo o Governo Federal, quando o grupo concluir a viagem de repatriação, 1.477 pessoas terão sido transportadas da zona de guerra para o País. 53 animais que estavam com seus donos também já estão seguros em solo brasileiro.