Cartas de amor francesas nunca entregues são abertas após mais de 260 anos

Escritas há mais de 260 anos, cartas destinadas a marinheiros franceses, que nunca chegaram aos destinatários, finalmente foram abertas. Os recados, que revelam detalhes únicos sobre as famílias daquela época, estão sendo estudados por pesquisadores da Universidade de Cambridge, na Inglaterra.

Apreendidos pela Marinha Real britânica durante a Guerra dos Sete Anos, conflito travado entre as duas nações no século XVIII, os documentos foram descobertos por acaso, segundo Renaud Morieux, professor de História Europeia em Cambridge.

“Eu estava nos Arquivos Nacionais em Londres e, ao digitar ‘prisioneiros de guerra do século XVIII’ no mecanismo de busca, deparei-me com o título de uma caixa de arquivo que me intrigou: 'Cartas endereçadas a prisioneiros de guerra da tripulação do Galatée, 1757-1758'. Encomendei a caixa e, quando ela chegou, vi que havia três pequenas pilhas de cartas ainda fechadas com carimbos de cera vermelha”, explicou ele.

Ao abrir as cartas, Morieux deparou-se com inúmeras palavras de conforto e histórias de amor, como a vivida por Marie Dubosc e seu marido, o primeiro-tenente Louis Chamberlain. O recado escrito pela mulher nunca foi lido pelo amado, que foi capturado antes de receber o documento. Dubosc acabou morrendo no ano seguinte, pouco antes do esposo ser liberado, acreditam os pesquisadores.

Em outra carta, a mãe de um jovem marinheiro, chamado Nicolas Quesnel, reclamava sobre as poucas tentativas de contato feitas pelo filho.

IMPORTÂNCIA HISTÓRICA

Além de revelarem fragmentos da história dos marinheiros, os recados também expõem informações interessantes sobre a sociedade francesa daquela época, conforme explica o professor.

“Temos realmente uma grande variedade de autores, e enfatizo autoras porque a maioria das cartas é escrita por mulheres. E isso é ainda mais raro quando você olha para pessoas de posição social desprivilegiada. É muito mais comum encontrar cartas escritas por aristocratas ou burgueses do que cartas escritas por marinheiros e principalmente por mulheres”, disse Morieux.

O historiador ainda ressaltou a importância das cartas, já que elas demonstram experiências humanas universais, que não se limitam à França ou ao século XVIII.