Piloto que quase derrubou avião diz que estava sob efeito de cogumelos alucinógenos

Um piloto preso sob acusação de tentativa de homicídio por supostamente tentar provocar um acidente aéreo em outubro deste ano disse que havia consumido um chá de cogumelos dois dias antes do ocorrido. As informações são do The New York Times.

A suposta tentativa de causar um acidente ocorreu no dia 22 de outubro, nos Estados Unidos, em um voo com 83 passageiros. O avião da Alaska Airlines estava a caminho de São Francisco.

O piloto Joseph Emerson foi acusado de tentativa de homicídio.

Durante o voo, Joseph mandou uma mensagem para a esposa, mãe de seus dois filhos, dizendo: "só quero abraçar você".

O piloto tentou interromper o fluxo de combustível para os motores da aeronave, mas profissionais impediram que os motores parassem de funcionar completamente.

A aeronave foi forçada a desviar para a cidade de Portland. Ao The New York Times, Joseph disse que "achava que ia parar os dois motores, o avião começaria a se encaminhar para um acidente e ele acordaria".