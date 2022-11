Príncipe Harry e Meghan Markle estariam se separando, diz especialista em realeza

Príncipe Harry e Meghan Markle estão separados, afirma a especialista real, Lady Colin. Em um vídeo publicado no seu canal do YouTube nesta quarta-feira (9), Colin disse que o casal já estaria morando em casas separadas .

“O casamento de Harry e Meghan passa por um grande problema. Eles chamaram advogados porque as coisas entre eles está piorando... mais do que imaginamos. E eu chequei essa informação com mais de uma pessoa”, disse ela durante o vídeo.