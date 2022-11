Presidente de Portugal recebe ameaça de morte por carta, diz jornal

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, foi ameaçado de morte por meio de uma carta, segundo informações do jornal português Correio da Manhã. Na correspondência, foi exigido o pagamento de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,64 milhões) para uma conta bancária discriminada pelo remetente.

Conforme o jornal, a correspondência foi escrita por um autor anônimo e enviada ao presidente nos últimos dias. No pacote havia uma bala de arma de fogo e um telefone com o texto alertando que se Sousa não pagasse a quantia, ele seria morto.

A carta foi enviada para o endereço do Palácio de Belém, a residência oficial da Presidência. Após o ocorrido, todas as informações foram enviadas à polícia judiciária de Portugal.

Crime difícil de ser esclarecido, avalia presidente

O próprio presidente reconheceu, no entanto, que o episódio dificilmente será esclarecido. "Quem anda nesta vida, e eu já ando há 30 anos, tem disso às dezenas. Acontece e eu não dou grande importância", disse o presidente em entrevista à CMTV.

Nesta sexta-feira (18), Sousa tem um encontro previsto com o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está no Egito para participar da COP27, a conferência climática da ONU (Organização das Nações Unidas).

