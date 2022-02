Presidente da Ucrânia diz vai lutar até o fim por liberdade

"Lutaremos o tempo que for preciso para libertar a Ucrânia". A frase foi dita pelo presidente ucraniano Vlodmir Zelensky, nesta sábado (26), terceiro dia após a invasão russa. As informações são do G1.

Ele também afirmou ter chamado "todos os amigos da Ucrânia" para ajudar a combater as tropas da Rússia.

Zelensky enfatizou que irá lutar o tempo que for preciso para libertar o país, além de saudar as propostas da Turquia e do Azerbaijão para manter negociações de paz com a Rússia.

O presidente ucraniano também destacou sua conversa com o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, e com líderes religiosos, incluindo o Papa Francisco.

