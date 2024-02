Prédio de governo da Grécia é alvo de atentado a bomba; saiba mais

Uma bomba explodiu, no início deste sábado (3) do lado de fora do Ministério do Trabalho da Grécia, no centro de Atenas. A ocorrência causou danos ao prédio, como a quebra de janelas, mas não deixou feridos.

O jornal EFSYN grego recebeu às 0h49 (horário local) uma ligação telefônica de um desconhecido informando que o explosivo havia sido plantado no ministério. A informação dava conta que a bomba explodiria em frente ao ministério dentro de 40 minutos, segundo a televisão estatal grega ERT.

Veja também

A polícia foi avisada e isolou a área antes da explosão. Após o alerta, foram adotados procedimentos de evacuação do prédio e o trânsito foi bloqueado. A bomba, colocada em um saco, detonou à 01h29, causando danos ao ministério e nos arredores.

Legenda: Prédio do Ministério do Trabalho da Grécia Foto: Angelos TZORTZINIS/AFP

De acordo com a TV estatal ERT, uma organização que afirma ser a “Organização para a Autodefesa Revolucionária” assumiu a responsabilidade pela explosão.

O representante do governo, Pavlos Marinakis, disse à emissora Open TV, que “o ataque é muito ´sério, um crime grave”.