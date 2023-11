Pneumonia canina se espalha nos EUA e acende alerta de autoridades

Cães nos Estados Unidos estão sendo diagnosticados com uma infecção respiratória. Conforme a Associação Médica Veterinária Americana (AVMA, da sigla em inglês), os primeiros casos foram notificados em Oregon. Lá, são mais de 200 casos da pneumonia misteriosa desde agosto. As informações são do jornal o GLOBO.

"Com base na epidemiologia dos casos relatados agora, os casos parecem compartilhar uma etiologia viral (mesmo vírus causador), mas os testes de diagnóstico respiratório (para patógenos) comuns foram largamente negativos. Alguns casos apresentam resultados positivos para M. cynos (uma bactéria), mas não se acredita que esse agente seja o causador”, disse Andrea Cantu-Schomus, diretora do Departamento de Agricultura de Oregon, em nota à AVMA.

O departamento ainda informou que trabalha com veterinários, especialistas da Universidade Estadual de Oregon, do Laboratório de Diagnóstico Veterinário de Oregon (OVDL) e do Laboratório Nacional de Serviços Veterinários do Departamento de Agricultura dos EUA. Juntos, eles tentam identificar o principal causador da doença.

Casos nos Estados Unidos

Há casos ainda em Illinois, New Hampshire e Colorado. Veterinários da Universidade Estadual do Colorado informaram que óbitos em animais foram registrados.

Em comunicado, Michael Lappin, veterinário da universidade, informou que doenças respiratórias contagiosas em cães são comuns e existem múltiplas causas virais e bacterianas.

"No entanto, nos últimos meses, os casos são diagnosticados com mais frequência e o curso da doença é diferente do habitual, surpreendendo tanto os donos de animais de estimação como os prestadores de cuidados de saúde veterinários”, disse.

O diretor-executivo do laboratório da Universidade Estadual de Washington, Kevin Snekvik, relatou à CNN que não há mortes registradas no Estado.

Sintomas

Os principais sintomas dos animais são tosse, espirros, secreção nasal ou ocular e letargia. A Associação Médica Veterinária de Oregon pede que tutores de cães se mantenham calmos, contudo, busquem ajuda caso percebam algum sintoma.

"Sugerimos cautela em vez de preocupação. Surtos periódicos do Complexo de Doenças Respiratórias Infecciosas Caninas (CIRDC) podem ocorrer em uma população canina. (...) Se o seu cão apresentar sintomas, entre em contato com o seu veterinário”, diz a nota.

Também é recomendado checar se as vacinas dos animais estão em dia.