Papa Francisco não preside cerimônia da véspera do Ano Novo

O papa Francisco não presidiu a cerimônia da véspera do Ano Novo na Basílica de São Pedro, conforme estava previsto nesta sexta-feira (31), mas proferiu a homilia.

Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, celebrou a cerimônia enquanto o pontífice, de 85 anos, usando uma máscara, passou a maior parte do ato sentando, às margens da sala.

Segundo um porta-voz do Vaticano, Francisco quis que o cardeal presidisse a celebração. A mudança foi anunciada apenas três horas depois de o Vaticano confirmar que o papa celebraria a cerimônia.

Visita ao presépio também foi cancelada

Nesta quinta-feira (31), ele já havia cancelado sua tradicional visita de Ano Novo ao presépio da Praça de São Pedro devido à preocupação de propagação do coronavírus entre a multidão reunida.

O pontífice costuma ser recebido pelos fiéis quando visita o presépio em 31 de dezembro, depois de presidir a cerimônia da véspera de fim de ano e cantar a oração do Te Deum.

Mas o Vaticano informou em uma nota de sua agenda que "o evento não acontecerá, para evitar aglomerações e os riscos de contágio de covid-19".

Francisco, de 85 anos, celebrou na quarta-feira sua audiência geral semanal como é comum no salão Paulo VI do Vaticano, com máscaras e distanciamento social.

Como todos os países da Europa, a Itália - e por extensão o pequeno Estado da Cidade do Vaticano — enfrenta um aumento dos casos de coronavírus alimentado pela nova variante ômicron.



Telegram



Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste