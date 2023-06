Papa Francisco é hospitalizado para realização de exames

O papa Francisco, de 86 anos, foi hospitalizado, em Roma, para realizar exames médicos, conforme agências italianas de notícias divulgaram nesta terça-fera (6). O Vaticano ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Segundo os relatórios acessados pela ANSA e AGI, ele foi levado ao departamento especializado no tratamento de pacientes idosos, do hospital Gemelli, por volta das 10h40, horário local (5h40 em Brasília). Questionados pela AFP, nem o Vaticano, nem a unidade de saúde confirmaram a informação.

Em março deste ano, a sede da Igreja Católica Romana divulgou que o papa estava no mesmo local para realizar exames já agendados, antes de admitir que Francisco estava com dificuldades respiratórias e que tinha uma infecção que exigia tratamento com antibiótico. Na época, o pontífice passou cerca de cinco dias internado devido ao quadro pulmonar.

Há duas semanas, ao canal Telemundo, o argentino relembrou o diagnóstico e disse que a "pneumonia" foi tratada "a tempo". "Se tivéssemos esperado mais algumas horas, teria sido mais grave", comentou.

Em maio, ele chegou a faltar as tradicionais audiências por causa de um quadro de febre.

O argentino, que comemorou o 10º aniversário do pontificado em março deste ano, foi acometido por diversas doenças nos últimos anos. Ele já declarou em várias oportunidades que cogitaria renunciar ao cargo, como fez o antecessor Bento XVI, falecido em dezembro, em caso de estado grave de saúde, mas recentemente afirmou que a ideia não estava em seus planos.

Em julho de 2021, Francisco teve parte do cólon removido como tratamento de doença intestinal dolorosa, chamada diverticulite.

No último sábado (3), o Vaticano anunciou planos para o papa visitar a Mongólia, entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro. Antes disso, ele deve viajar a Portugal, de 2 a 6 de agosto, para participar da Jornada Mundial da Juventude, que acontece em Lisboa, além de visitar o Santuário de Fátima.