Papa Francisco é internado em Roma com problemas respiratórios

O papa Francisco, de 86 anos, ficará internado "vários dias" no hospital Gemelli, em Roma, devido a uma "infecção respiratória", informou o Vaticano em comunicado nesta quarta-feira (29).

Exames médicos "evidenciaram uma infecção respiratória, que exigirá vários dias de tratamento médico hospitalar adequado", explicou na nota o porta-voz do papa, Matteo Bruni. O pontífice testou negativo para Covid-19.

Internação do Papa Francisco

Conforme a imprensa local, Francisco chegou à unidade de saúde em uma ambulância após apresentar problemas cardíacos e respiratórios, e que estaria sendo examinado no departamento de cardiologia da instituição.

Mais cedo, o Vaticano havia informado que ele estava internado para realizar exames programados e que possivelmente passaria a noite no hospital.

"O Santo Padre está no (hospital) Gemelli desde esta tarde para exames previamente programados", afirmou o diretor da secretaria de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.

Por conta do problema de saúde, Francisco teve as audiências para esta quinta-feira (30) canceladas. "A agenda do papa foi suspensa caso ele tenha que fazer mais exames", disse uma fonte do Vaticano.

Durante audiência geral na manhã desta quarta-feira na Praça de São Pedro, fotógrafos relataram que o pontífice se movimentava com dificuldade e parecia sentir fortes dores.

Problemas de saúde

Os problemas de saúde do papa geraram especulações nos últimos meses. Em entrevista concedida neste ano, o papa latino-americano comentou sobre a possibilidade de renunciar, tal como fez seu antecessor em 2013, Bento XVI, que morreu no final de 2022.

Em julho passado, Francisco confessou que "já não podia viajar" com o mesmo ritmo de antes e inclusive mencionou que poderia se afastar. Em fevereiro, explicou que a renúncia de um papa "não deve virar moda" e que essa ideia "no momento" não estava em sua agenda.

Há um ano, ele conta com um "assistente pessoal de saúde" permanente.