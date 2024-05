Miss Universo Argentina: após viralizar pela beleza e jovialidade, modelo de 60 anos perde concurso

Não foi desta vez que a modelo Alejandra Rodríguez, 60 anos, levou a coroa do Miss Universo Argentina. A etapa final do concurso aconteceu neste sábado (25) e premiou a modelo Magalí Benejam, 29, representante da província de Córdoba.

Representando a província de Buenos Aires, Alejandra viralizou em abril, ao se tornar Miss Universo Buenos Aires, e se destacou entre as concorrentes da competição nacional pela beleza e jovialidade.

Veja também Zoeira Conheça Alejandra Rodríguez, advogada e jornalista argentina que se tornou miss aos 60 anos Zoeira Aos 60 anos, Alejandra Rodríguez vence o Miss Buenos Aires e pode conquistar vaga no Miss Universo

Ela se consagrou como a candidata mais velha a participar do concurso, que até ano passado limitava a idade das participantes a até 28 anos. Neste ano, com exceção de Rodríguez, as concorrentes tinham entre 18 e 40 anos.

Apesar de não conquistar a coroa, Alejandra chegou ao top 15 e ganhou o prêmio especial de "Melhor Rosto".

A modelo, que também é advogada e jornalista, estreou na competição regional em 2024, já aos 60 anos. Em entrevistas, ela afirmou que mantém a aparência jovial com prática de exercícios físicos e o consumo de alimentos saudáveis, preferencialmente orgânicos.