Menina de 9 anos é resgatada em armário após ser sequestrada por homem nos EUA

Uma garota de 9 anos que estava desaparecida foi localizada em um armário, na casa de um homem, em Nova York, nesta segunda-feira (2). Charlotte Sena sumiu no último sábado (30), enquanto andava de bicicleta no Moreau Lake State Park. O suspeito foi preso.

Conforme o The New York Times, as buscas duraram cerca de 48 horas. Segundo a investigação, a bicicleta da garota foi encontrada primeiro, levando as autoridades a acreditarem que ela havia sido sequestrada.

O suspeito foi identificado como Craig Nelson Ross Jr, de 47 anos. Kathy Hochul, governadora de Nova York, chamou o caso de "pesadelo de qualquer pai ou mãe".

O suspeito passou por audiência de custódia nesta terça-feira (3) e permanecerá preso. A Polícia ainda irá investigar se ele está em envolvido em outros casos semelhantes.

Nota de resgate

Hochul relatou que ao monitorarem a casa da criança, policiais avistaram um homem, em um carro, se aproximando da caixa de correio. No local, ele teria colocado uma nota de resgate. Uma impressão digital de Ross Jr. foi capturada e autoridades o ligaram a uma prisão dele em 1999, por dirigir sob efeito de álcool.

As autoridades invadiram o trailer do homem e encontraram Charlotte escondida em um armário. "Ela sabia que estava sendo resgatada. Ela sabia que estava em boas mãos", disse a governadora.

Ainda conforme Hochul, a garota foi levada ao hospital para avaliação, mas estava sem ferimentos.

Cerca de 400 agentes da lei estavam empenhados na busca da garota. "Parece um milagre que a pequena Charlotte esta salva e reunida com seus pais", disse Hochul em uma entrevista para o Spectrum News, nessa segunda (2).