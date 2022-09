Meghan Markle não recebeu convite para estar no leito de morte da rainha Elizabeth II, diz site

Segundo o site TMZ, Meghan Markle não recebeu convite da Família Real para visitar a rainha Elizabeth II, no Castelo de Balmoral, na Escócia, antes de sua morte.

Ouvida pelo site, a especialista real Katie Nicholl disse que a duquesa de Sussex não foi incluída no contato com Harry quando ele recebeu a notícia de que a monarca estava no leito de morte.

Especulou-se que Meghan não teria ido em respeito a Harry, mas o site TMZ afirma que foi uma decisão tomada por poderes superiores da Família Real.

Ainda de acordo com Katie Nicholl, Meghan disse que irá ao Castelo de Balmoral em outro momento.

Harry viajou para a Escócia

Quando souberam que a rainha estava no leito de morte, Harry e Meghan estavam no Reino Unido para assuntos relacionados a trabalho e cancelaram a presença em um evento em Londres. Ainda assim, o príncipe chegou a Balmoral depois que a morte de Elizabeth foi anunciada.

Kate Middleton também não se juntou ao príncipe William na Escócia, mas o casal deixou claro que ela ficou com os três filhos no Castelo de Windsor.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo