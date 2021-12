Mais de 1 milhão de casos de Covid foram registrados no mundo nesta terça, aponta plataforma

A plataforma "Our World in Data" apontou que, pela primeira vez, o mundo registrou mais de um milhão de casos de Covid-19 em um único dia. Foram 1,4 milhão de confirmações nesta terça-feira (28).

O site é ligado à Universidade de Oxford. Apesar do recorde, os dados mostram que vários países não registraram casos entre os dias 24 e 26 de dezembro. As informações são do g1.

A Europa é a responsável por mais da metade dos casos desta terça. De 1,4 milhão, 763.876 foram no continente, o equivalente a 54,5%.

No entanto, o país com mais casos foi o Estados Unidos, com 512.553 registros, representando cerca de 37% do total. Atrás, Reino Unido (23%) e Espanha (15%). Essas nações estão entre as que mais testam no mundo.

Disparo de casos

A "Our World in Data" alerta para a rapidez do aumento. Na semana passada, 5,98 milhões de casos foram computados em todo o globo, superando a pior marca anterior: 5,79 milhões na semana de 25 de abril deste ano.

Veja a evolução dos casos diários:

7 de janeiro de 2021: 892,8 mil

22 de abril de 2021: 902,6 mil

23 de abril de 2021: 904,4 mil

28 de abril de 2021: 905,8 mil

23 de dezembro de 2021: 983,3 mil

27 de dezembro de 2021: 1,4 milhão

