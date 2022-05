Johnny Depp pendurou cachorro pela janela de carro em movimento, diz Amber Heard

Durante depoimento no processo por difamação movido por Johnny Depp, a atriz Amber Heard disse que o astro de Hollywood pendurou um dos cachorros pela janela do carro em movimento, enquanto uivava. O relato foi dado na última quarta-feira (4). As informações são do G1.

Amber disse ter concordado em ir com ele a um compromisso profissional, depois de terem discutido e Depp ter feito uso de grande quantidade de cocaína. Segundo ela, o ator queria que ela admitisse um caso amoroso que não existia.

"Nós pegamos os cachorros, entramos no carro, e estávamos a caminho. Ele estava com a janela aberta, fumando. Estava fumando constantemente e, em um determinando momento, ele começa a uivar pela janela", diz.

A atriz diz que, de repente, Depp pegou um dos cachorros, um teacup york, que pertence a ele, e segurou para fora da janela enquanto o carro estava em movimento.

"Ele estava uivando enquanto segurava o cachorro pela janela. Todo mundo no carro, eu nunca vou me esquecer, todo mundo congelou", contou. "Ninguém fez nada, e eu também não. Porque não queria fazer qualquer coisa que pudesse fazê-lo reagir e derrubar o cachorro." Sem reação

A atriz diz que Depp ficou algum tempo uivando e ninguém reagia. "E então, ele moveu o braço bem gentilmente para dentro do carro e colocou o cachorro no banco. Ninguém reagiu, todo mundo evitou lidar com isso", disse.

Ela completou o episódio dizendo que chegaram ao compromisso, com horas de atraso. "Todo mundo estava estressado pelo atraso, eu recebia inúmeras mensagens. E, quando ele entrou, ninguém mais reagiu". Depp está processando Heard por danos morais por um artigo que ela escreveu no jornal The Washington Post, no qual alegou ter sido vítima de violência doméstica. Heard também está processando Depp.

