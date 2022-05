Forte explosão destrói parte de hotel no centro de Havana e deixa quatro mortos

Uma forte explosão no hotel Saratoga, em Havana, destruiu a fachada do edifício, nesta sexta-feira (6). O prédio estava em obras, constatou um jornalista da AFP. Pelo menos quatro pessoas morreram, segundo informações da agência estatal cubana Prensa Latina.

Pouco depois das 11 horas (meio-dia em Brasília), uma nuvem de fumaça e pó cobriu a avenida Prado, a principal via do Centro da capital cubana, onde fica o hotel.

Os primeiros quatro andares ficaram praticamente destruídos e cercados por montanhas de escombros e pedaços de vidro.

Causa de explosão em investigação

Legenda: Turistas e trabalhadores da região movimentaram região Foto: Agência de Notícias estatal de Cuba/Prensa Latina

O vice-governador Yanet Hernandez confirmou à imprensa que as causas do incidente ainda estão sendo investigadas em profundidade e confirmou que os feridos estão sendo transferidos para o hospital Calixto Garcia, no município de Plaza de la Revolucion.

O presidente Miguel Diaz-Canel chegou à área acompanhado de outras autoridades, incluindo o primeiro-ministro Manuel Marrero e o presidente da Assembleia Nacional do Poder Popular, Esteban Lazo.

Equipes de resgate e ambulâncias continuam resgatando as vítimas e forças da Polícia Revolucionária Nacional mantêm o local isolado no município de Havana Velha, onde a fumaça ainda é visível.

Vários dos andares do emblemático hotel perderam suas fachadas nas ruas Prado e Dragones, e um prédio próximo também sofreu graves danos, de acordo com uma equipe da Prensa Latina que acessou o local do incidente.

De acordo com um relatório da Telesur, o hotel não havia reaberto para o turismo no momento da explosão.

A empresa de telecomunicações Etecsa também relatou interrupções no serviço de telefonia celular causadas pelo incidente.