Sacola de compras é confundida com leão e assusta moradores no Quênia

Um saco de compras de uma rede de supermercados africana causou medo em moradores de Kianguia, no condado de Imenti South, no Quênia, após ser confundido com um leão. O objeto estampava a cara do felino, "camuflado" em uma mata, como se ele estivesse escondido.

A população chamou até a polícia. Em imagens compartilhadas pelo Twitter, é possível ver a sacola entre arbustos. A digital influencer queniana Naomi Mutua postou registros de pessoas fotografando a sacola, após a descoberta da "verdadeira identidade".

De acordo com o noticiário queniano, os Serviços de Vida Selvagem do Quênia tiveram de ser acionados.

O caso viralizou nessa quinta-feira (5). A possibilidade é que alguém tenha esquecido as compras na região.

A sacola era do Carrefour Kenya, que inclusive repostou o viral, tratando a situação com humor.

Segundo o jornal queniano Citizen Digital, o saco estava com compras dentro, como mudas de abacate, o que deu a aparência de estar mais preenchido, facilitando a imaginação de quem achava ser um animal selvagem.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo