Israel começa a aplicar 4ª dose da vacina contra Covid-19 em pessoas vulneráveis

Israel, país do Oriente Médio, lançou, nesta sexta-feira (31), uma campanha para a aplicação de uma 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas vulneráveis, na esperança de mitigar os efeitos de uma nova onda de contaminações pela variante ômicron.

A autorização para a dose adicional pelas autoridades israelenses vem exatamente um ano após o lançamento de uma grande campanha de vacinação, graças a um acordo com a farmacêutica Pfizer, e cerca de seis meses após o início da administração das doses de reforço.

A partir de hoje, as doses serão administradas em pacientes imunossuprimidos no hospital Sheba, localizado em Ramat Gan, na periferia de Tel Aviv. A unidade de saúde começou a aplicar na segunda-feira uma 4ª dose da vacina contra a covid-19 em seus profissionais, como parte de um teste.

O diretor do ministério da Saúde, Nachman Ash, também autorizou a administração de uma 4ª dose a pessoas em casas de repouso e para pacientes em departamentos de geriatria, de acordo com um comunicado do ministério.

O primeiro-ministro, Naftali Bennett, declarou na semana passada que todos os israelenses com mais de 60 anos e o pessoal médico teriam direito a uma 4ª dose, mas essa decisão ainda não foi aprovada pelo ministério da Saúde.

As autoridades israelenses registraram 4 mil novos casos de Covid na quinta-feira, um recorde desde setembro que, no entanto, não foi traduzido até agora por um aumento significativo nas hospitalizações.

