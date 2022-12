Irã anuncia extinção da polícia da moralidade após protestos por liberdade

Em meio à onda de protestos iniciada em setembro deste ano, o Governo do Irã decidiu extinguir a polícia da moralidade no país. As manifestações começaram após a morte jovem curda Mahsa Amini, de 22 anos, que estava sob custódia do grupamento depois de ser flagrada desrespeitando o uso do véu islâmico.

A polícia da moralidade foi criada em 2005 e, desde então, é constantemente alvo de críticas dada a violência adotada contra mulheres iranianas.

Mudanças

Conforme informou o Ministério do Interior do Irã, mais de 300 pessoas já morreram durante os protestos. As manifestações se espalharam por diversos países.

O governo iraniano também está avaliando mudanças na lei sobre a obrigatoriedade do uso do véu islâmico. Uma das possibilidade é que, ao invés de prender mulheres pelo uso inadequado da vestimenta, a polícia passaria a aplicar multas.

