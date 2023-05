Idosa de 77 anos se casa com ela mesma nos EUA

A idosa estadunidense Dorothy Fideli, de 77 anos, fez uma cerimônia para se casar consigo mesma na casa de repouso onde vive, no O'Bannon Terrace Retirement Home, em Goshen, no estado de Ohio. Conhecida como Dottie por amigos e familiares, ela realizou o sonho da vida com o matrimônio.

A festa teve cuidado nos mínimos detalhes, incluindo uma decoração com arco de balões, bolo de dois andares e biscoitos em forma de sinos de casamento.

Além disso, o vestido branco também estava do jeito que ela queria, com mangas transparentes, detalhes florais, cinto prateado e tiara-véu. Nas mãos, levava lírios-brancos.

Segundo o Uol, em todo o processo, Dottie contou com a ajuda especial da filha, que organizou inclusive a recepção.

Casamento com divórcio

Apesar de o casamento ter sido algo que sempre sonhou em ter, Dottie já tinha um matrimônio e uma separação. O divórcio aconteceu em 1965, nove anos após dizer o primeiro "sim" no altar.

Na primeira cerimônia, vestiu preto, sendo talvez um prenúncio do término. Para ela, agora existe o sentimento que estava "condenada desde o início (do antigo casamento)".

Este segundo matrimônio é uma forma de valorizar o amor próprio e relembrar a importância de cuidar de si.

"Esta é a melhor coisa que já me aconteceu, além de ter filhos. Eu queria me casar e ter uma vida feliz, mas as coisas não deram certo e agora tenho uma segunda chance de fazer algo que me deixe feliz", finalizou.