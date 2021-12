Homem armado na sede da ONU é preso pela polícia de Nova York

O homem armado que causou pânico na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta quinta-feira (2), foi preso pela Polícia de Nova York. Com uma escopeta em mãos, o homem ficou por pelo menos duas horas na área externa do local. "O indivíduo está detido e não há ameaça para o público", informou a polícia local no Twitter.

Ainda segundo a polícia, o homem "se rendeu pacificamente aos oficiais".

"O drama de alta tensão começou rapidamente esta manhã, e os oficiais da ESU, treinados para desacelerar as coisas, reduziram a situação para que ninguém ficasse ferido. Demorou", disse a Polícia.

O momento em que o homem se rendeu foi divulgado pela polícia nas redes sociais.

A man who held a shotgun to his head outside the UN for hours surrenders peacefully to ESU officers. The high tension drama began quickly this morning & ESU officers, trained to slow things down, de-escalated the situation so that no one was hurt. It took time. It was worth it. pic.twitter.com/idpdSnQzzH