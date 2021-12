Esteticista queima rosto de cliente e deixa manchas e cicatrizes permanentes

Uma mulher, de 42 anos, decidiu processar um salão, na região de Muratpasa, em Antalya, Turquia, após ter o rosto queimado durante um tratamento de rejuvenescimento facial. Segundo a publicação do The Sun, o laser deixou diversas manchas e cicatrizes na face da vítima depois que a esteticista se distraiu durante o procedimento.

Asli Ilhan relatou ao tabloide britânico que sentiu o rosto queimar, enquanto ouvia a profissional discutir ao telefone com o namorado, durante o segundo procedimento a laser que realizava na clínica, onde era paciente desde novembro de 2020.

A vítima contou que, após o ocorrido, passou em uma farmácia para comprar cremes que aliviassem a dor, mas acabou com cicatrizes permanentes em toda a face. “As pessoas às vezes cometem erros, mas eu paguei um preço alto”, desabafou.

Após o ocorrido, a mulher decidiu processar a clínica por negligência e relatou que está com a autoestima baixa devido ao procedimento mal sucedido.

"Estou enfrentando um problema maior do que pele flácida agora com as marcas no meu rosto. Me sinto péssima", revelou. "Não só meu rosto estava gravemente queimado, mas também sofri muito com o meu psicológico durante esse período", acrescentou.