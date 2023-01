Explosão em mesquita no Paquistão deixa pelo menos 28 mortos e mais de 150 feridos

Ao menos 28 pessoas morreram e 150 ficaram feridas após explosão, nesta segunda-feira (30), em uma mesquita no quartel-general da polícia na cidade paquistanesa de Peshawar, segundo o governo local. O número de vítimas foi atualizado pelo portal g1.

"Estou aqui, no local dos fatos, onde acontecem as tarefas de resgate", afirmou o vice-comissário da cidade de Peshawar, Shafiullah Khan. "Mais corpos estão sendo retirados. No momento, nossa prioridade é salvar as pessoas soterradas sob os escombros".

O ataque aconteceu durante a oração da tarde na cidade de Peshawar, próxima da fronteira com o Afeganistão. Parte do teto da mesquita e das paredes foram destruídas. Várias pessoas deixaram o templo ensanguentadas.

Segurança agravada com retorno do Talibã

Em março de 2022, um ataque suicida contra uma mesquita da minoria xiita em Peshawar reivindicado pelo EI-K, braço local do grupo extremista Estado Islâmico, deixou 64 mortos. O atentado foi o mais grave registrado no Paquistão desde 2018.

O Paquistão enfrentou nos últimos meses um agravamento da situação de segurança, em particular desde que os talibãs retornaram ao poder no Afeganistão em agosto de 2021.

Nenhum grupo reivindicou a autoria da explosão desta segunda-feira (30), até o momento.