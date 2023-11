Embaixador de Israel usa Estrela de Davi amarela em encontro ONU e é criticado; entenda

O embaixador de Israel e diplomatas que representaram o país na ONU em Nova York, nos Estados Unidos, compareceram à sede da organização na segunda-feira (20) com estrelas de Davi amarelas dispostas nas lapelas dos próprios ternos.

Segundo Gilad Erdan, embaixador de Israel na ONU, a estrela, que também carregava os dizeres 'Nunca Mais', seria um símbolo de orgulho e forma de recordar que eles juraram se defender. Na mesma declaração, ele afirmou que o antissemitismo e o ódio aos judeus estão crescendo pelo mundo.

Entretanto, o presidente do Centro para a Memória do Holocausto de Israel, Dani Dayan, criticou o uso da estrela diante das circunstâncias. "O emblema amarelo simboliza o desamparo do povo judeu, e hoje temos um país independente e um exército forte, somos mestres do nosso próprio destino. Hoje, deveríamos colocar um botton de bandeira branca na lapela, não um emblema amarelo", alegou.

O que significa a Estrela de Davi amarela?

Na época em que regime nazista dominava a Alemanha e vários países eram ocupados durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus foram obrigados a usar uma estrela amarela na roupa para serem identificados.

O símbolo era usado como uma forma de identificar e perseguir os judeus que viviam na Europa, o que resultou na morte 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas.

No último dia 7 de outubro, por conta do ataque do Hamas a Israel, 1.400 pessoas foram assassinadas, representando a maior matança de judeus em um único dia desde o genocídio cometido pelos nazistas.