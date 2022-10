Em rara cirurgia, bebê recebe primeiro transplante de intestino de doador morto

Uma bebê de 13 meses, chamada Emma, foi a primeira pessoa do mundo a fazer um transplante de intestino a partir de um doador morto. O procedimento foi realizado por profissionais do Hospital Universitário La Paz, em Madri, segundo informações do governo regional da cidade espanhola, divulgadas nesta terça-feira (11).

A paciente sofria de uma insuficiência intestinal diagnosticada no primeiro mês de vida e estava em um estado de saúde bastante deteriorado. Emma já recebeu alta médica, está bem e sendo cuidada pelos pais.

Legenda: Profissionais que participaram da invenção Foto: Reprodução

A equipe multidisciplinar foi composta por profissionais de diversos serviços hospitalares, com destaque para Gastroenterologia Pediátrica, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Cardíaca Pediátrica, Terapia Intensiva Pediátrica, Anestesiologia e Reanimação, além da Coordenação de Transplantes e Cirurgia Experimental.

Procedimento médico

Conforme o Hospital Universitário La Paz, a inovação médica, que possibilitou a rara cirurgia, é resultado de três anos de intensa pesquisa.

A doação pediátrica de "assistolia" é feita quando já há a ausência de atividade elétrica ventricular ou frequência cardíaca. As autoridades de Madri apontaram que técnica "possibilita o uso de órgãos sólidos que de outra forma seriam perdidos”.

O intestino de uma doação "assistólica" nunca havia sido utilizado porque os pesquisadores e médicos não consideravam válida, em decorrência das características especiais do intestino.